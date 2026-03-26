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Збитки Укрзалізниці за 1 квартал
склали майже 8 млрд гривень

Збитки Укрзалізниці за 1 квартал склали майже 8 млрд гривень
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2026 08:56

Збитки Укрзалізниці за 1 квартал склали майже 8 млрд гривень

Пропонуємо до обговорення:
Акціонерне товариство «Укрзалізниця» закінчило перший квартал 2026 року зі збитком близько 7,9 млрд гривень.

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Збитки Укрзалізниці за 1 квартал склали майже 8 млрд гривень
R2
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2026 08:56

Треба ще більше "потягів незламності", жіночих купе, де кожна пані буде їздити одна в чотирьохмістному купе, взагалі отого галимого зеленого піару замість праці з пасажирських перевезень, то і результати не дивні.
salvydas
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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