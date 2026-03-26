Акціонерне товариство «Укрзалізниця» закінчило перший квартал 2026 року зі збитком близько 7,9 млрд гривень.
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Збитки Укрзалізниці за 1 квартал склали майже 8 млрд гривень
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Додано: Сер 03 чер, 2026 08:56
Збитки Укрзалізниці за 1 квартал склали майже 8 млрд гривень
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Дивися повний текст
Збитки Укрзалізниці за 1 квартал склали майже 8 млрд гривень
Додано: Сер 03 чер, 2026 08:56
Треба ще більше "потягів незламності", жіночих купе, де кожна пані буде їздити одна в чотирьохмістному купе, взагалі отого галимого зеленого піару замість праці з пасажирських перевезень, то і результати не дивні.
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