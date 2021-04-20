На думку головних банкірів, BTC може озолотити інвесторів, але ризикує "лопнути" в будь-який момент, адже не підтримується державою.
Дивися повний текст Европейские центробанки предсказали крах криптовалют.
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Додано: Пон 13 вер, 2021 09:23
Европейские центробанки предсказали крах криптовалют
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Дивися повний текст Европейские центробанки предсказали крах криптовалют.
Додано: Пон 13 вер, 2021 09:23
Только продолжение майнинга записей в каждом из бесчисленных реестров мешает хомячкам понять, что они жертвы. Психология пирамиды: все знают, что она обвалится, но пытаются успеть поиграть.
Что делать с этим обилием реестров, когда майнинг прекратится?
Додано: Пон 13 вер, 2021 17:27
Зачем столько шума вокруг битка?
Евреи говорят если ты сказал что-то - я тебе поверил
если сказал это же дважды - я уже сомневаюсь в искренности сказанного
но если это уже 3-й раз то я тебе не верю....
Если это развод не печатайте, не говорите, запретите...
Форекс развод уже лет 30 но почему молчат все эти Еврочиновники? Или они там в теме а там нет?
Додано: Вів 14 вер, 2021 17:44
Вот такие вот сказочники , с большей вероятностью сами сидят в крипте , и такими высказываниями сбривают хомяков , не верит не одному СМИ ! Они все продажны !!!
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