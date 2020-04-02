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Авто в Україні
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Питання щодо митниці, експлуатації авто, акцизів, штрафів, податків, законодавства тощо. Нові технології та розробки майбутнього
Додано: Вів 22 жов, 2024 12:41
Wirująświatła написав: барабашов написав:
А Ниссан Лиф и всякие Хёнде/Киа/ФолькПоло там электрические разве стоят 2млн новые? И разве их в качестве такси нельзя использовать б/у в состоянии не "отжат по максимуму"???
одно время в Киеве было полно лиф такси. Сейчас уже нет. Общался с таксистом говорит из-за сложностей с зарядкой. Электричка хорошо для себя любимого если 1й этаж или есть где заряжать.
Будівельник власним прикладом розбиває цю маячню.
Просто крім Ліфів, які перші застрибнули в цю нішу, зараз маса конкурентів.
І Volt, і Фокус , і китайців повно. І все це в ніші «до10 кує», яка є ідеальною для таксі по співвідношенню вкладення/вихлоп.
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Додано: Вів 22 жов, 2024 12:50
Wirująświatła написав: барабашов написав:
А Ниссан Лиф и всякие Хёнде/Киа/ФолькПоло там электрические разве стоят 2млн новые? И разве их в качестве такси нельзя использовать б/у в состоянии не "отжат по максимуму"???
одно время в Киеве было полно лиф такси. Сейчас уже нет. Общался с таксистом говорит из-за сложностей с зарядкой. Электричка хорошо для себя любимого если 1й этаж или есть где заряжать.
Проблема с быстрой зарядкой по 15+++грн Квт/ч на заправках типа ОККО, где платишь за время, что ты занимаешь "шланго"-провод и от этой проблемы эксплуатация дизеля или малолитражки на газу становится выгоднее этих "продвинутых" заправок?
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Додано: Вів 22 жов, 2024 12:54
барабашов написав: Wirująświatła написав: барабашов написав:
А Ниссан Лиф и всякие Хёнде/Киа/ФолькПоло там электрические разве стоят 2млн новые? И разве их в качестве такси нельзя использовать б/у в состоянии не "отжат по максимуму"???
одно время в Киеве было полно лиф такси. Сейчас уже нет. Общался с таксистом говорит из-за сложностей с зарядкой. Электричка хорошо для себя любимого если 1й этаж или есть где заряжать.
Проблема с быстрой зарядкой по 15+++грн Квт/ч на заправках типа ОККО, где платишь за время, что ты занимаешь "шланго"-провод и от этой проблемы эксплуатация дизеля или малолитражки на газу становится выгоднее этих "продвинутых" заправок?
Не всякі електрички підтримують швидку зарядку, і тому вона займає купу часу.
А зарядні станції не тільки на заправках, навіть на паркінгах супермаркетів стоять
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