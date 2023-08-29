Авто в Україні

Додано: Нед 04 січ, 2026 13:13

барабашов написав: M-Audio

а приведите примеры такой замены заднего фонаря за 7 сотен вкупе

Это ж собирательный образ. Конкретно про задний фонарь была история со знаменитым Ford F-150.Совсем свежая история то-ли про Huyndai, то-ли про Honda, где после замены тормозных колодок потребовалась калибровка, которую можно сделать, как оказалось, только с помощью фирменного ПО с подпиской стоимостью 2000 долларов в год. Ещё раньше в Канаде была потрясающая история про новую электричку, которую владелец чиркнул днищем (то есть корпусом батареи) об бордюр, и решил на всякий случай показать дилеру. Тот заявил, что для данного повреждения возможна только полная замена батареи общей стоимостью с работой то-ли больше, чем стоимость такого же нового автомобиля, то-ли близко к этому. Агрументация отдельно потрясала: несмотря на то, что повреждение явно не было серьёзным и угрожающим, производителем вообще не предусмотрены процедуры оценки и ремонта таких повреждений, а значит дилер не имеет права ничего оценивать, только обязан предлагать замену.Да и вне автомобильной тематики такого дерьма сейчас валом на каждом шагу. Пару лет назад был громкий скандал, когда компания-производитель электрических локомотивов заблокировала работу локомотивов, когда клиента отказался их обслуживать у производителя по причине дороговизны. Разумеется, без прямого указания на причину. Неисправность, что поделаешь? Бравые хакеры, однако, раскопали код, и наглядно доказали, что данная "неисправность" прошита в коде программного обеспечения и активируется по указанию извне.