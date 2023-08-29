Авто в Україні

Я зараз володію ДВОМА електромобілями збанкрутувавших компаній Айвейс У6 і Фіскер Океан ОНЕ 1 Айвейс був куплений за 18000 ( ціна на Європі була 50000), з пробігом 5000км (зараз 35000км) Фіскер був куплений за 15000 (ціна при старті продаж в США була 70000, після банкрутства компанії 35000 ) з пробігом 37000км, зараз 45000км 2 В айвейс вкладено в різного роду ремонти і так далі 1000 доларів В фіскер 2000 доларів.. Станом на зараз автомобілі чудово експлуатуються 3 Цінник на авторіа айвейс від 25000 фіскер від 20000
Тому страшилки про те що навіть складне авто перетворюєтьсяч в неліквід -це страшилки тих в кого Тесла має буди дизельною і на механіці...
Розсказати десяток страшилок можу і я.... От тільки нюанси 1 Практично ЖОДЕН хмарний китайський сервіс НЕ ПРАЦЮЄ в Україні на китайських авто, бо той самий автопілот потребує карт..... а в Китаї гугл забанили , а китайські карти за межами Китаю НІЧОГО не показують... тобто обриси материка вони показують , навіть показують точку де ти, але це просто точка на материку 2 Бувають ВИПАДКИ блокування авто на території України , знову ж як правило це всього в двох випадках а - китайці продали лізінгове авто ... і після того як авто покинуло Китай -перестали платити лізінг б - китайці намахлювали і продали ЗА МЕЖІ авто , модель якого ЗАБОРОНЕНА для продажу за межами Китаю... Найсмішніше що для того щоб уникнути подібних випадків треба просто відрізати встроєну сім карту і не пробувати оновлювати авто 3 Для того щоб уникнути потреби в оновленні авто -є море приблуд які на БУДЬ-якій моделі можуть згенерувати андроїд авто або карплей авто (для айфона) Той самий фіскер , після банкрутства створилось пяток компаній ентузіастів які ЗА ГРОШІ пропонують послуги по оновленню і дистанційному сервісному обслуговуванні (тобто КОМПАНІЇ НЕМА) а ПОСЛУГИ пропонуються. 4 Що стосовно фізичних запчастин ( а не програм) то як тільки запчастина потрапляє мені в руки , я практично на протязі 24 годин можу знайти її аналог .... Друге питання ціни, але на своїх авто я деколи беру не прямий аналог (наприклад клапанна кришка для Пежо 3008 коштує 15000-24000 грн і під замовлення) а там вивалюється як правило резиновий клапанок вартістю гривень в 100 , або на крайняк є ціла кришка з китаю за 3000 грн....
Тому а - Так проблеми є б - всі вони вирішуються за ту чи іншу суму грошей в - все що можна вирішити за гроші-проблемою не є , хоча виникає проблема ДЕ ВЗЯТИ ці гроші.
ЗАЗ виробляв доступні автомобілі для мільйонів. На жаль, сьогодні цехи працюють тільки на автобуси, а легкові авто простоюють в музеях. У цьому відео розкажемо повну історію Запорізького автомобільного заводу, що виробляв Запорожець, Таврію, Lanos — машини, які формували цілі покоління. Які рішення підприємства привели завод до злету? Та які помилки коштували йому майбутнього?
Гендиректор Ford розібрав Tesla та китайський електромобіль і був вражений тим, що побачив Наприкінці 2025 року Фарлі розібрав Tesla Model 3 і китайський електромобіль до останнього гвинтика, намагаючись порівняти їх і зрозуміти, як вони влаштовані. За його словами, те, що він виявив, змусило його переглянути всю стратегію Ford щодо електромобілів.
"Коли ми розібрали перший Tesla Model 3, те, що ми виявили, було шокуючим", - сказав Фарлі в подкасті Office Hours: Business Edition.
Гендиректор Ford після розбирання Tesla Model 3 помітив, що у цього електромобіля було більш ніж на кілометр менше електропроводки, ніж у Ford Mustang Mach-E. Через це електрокросовер Ford набагато важчий, ніж багато конкурентів.
Фарлі пояснив, що через додаткову вагу Ford Mustang Mach-E потребує більшої і дорожчої акумуляторної батареї.
Пізніше гендиректор Ford вивчив китайський електромобіль. Він заявив, що цей автомобіль виявився набагато досконалішим, ніж він припускав.
Фарлі звернув увагу на те, що електромобілі Ford мають більш складну конструкцію і набагато більше електропроводки, ніж у конкурентів. Він додав, що після цього він вирішив переглянути підхід бренду до електромобілів і створити підрозділ Model E.
Одного разу генеральний директор Ford Motor Company Джим Фарлі провів близько шести місяців за кермом електромобіля китайської компанії Xiaomi. Багато людей не розуміли, чому він не вибрав автомобіль свого бренду, але цьому є пояснення, пише CNBC.
Компанія Ford витратила роки та мільярди доларів на те, щоб увійти до сегменту електромобілів, у якому вже домінували Tesla та китайські автовиробники.
Під час виступу в Стенфордському університеті в березні 2024 року Фарлі поділився, що частина цих зусиль полягала у водінні китайських електромобілів. За його словами, так було простіше вивчити конкурентів.
У подкасті "Everything Electric Show" Фарлі заявив, що деякий час їздив на електромобілі Xiaomi. Він зазначив, що йому сподобався цей автомобіль, назвавши його "фантастичним".
Чоловікові з Маямі надіслали з Китаю компактний електромобіль. Він був приємно здивований тим, що являє собою це авто, пише Supercar Blondie.
Автор YouTube-каналу EbikeSchool.com давно почав купувати різні транспортні засоби з Китаю. Чоловік регулярно тестує їх і ділиться своїми враженнями.
Цього разу блогерові відправили електромобіль Minghong. Ця модель менша за гольф-кар, але має досить непоганий інтер'єр.
Автосалон у Шанхаї у 2025 році підтвердив намір Китаю стати світовим лідером в автоіндустрії. На заході було представлено велику кількість футуристичних моделей із передовими технологіями, які випереджають конкурентів.
У CNN з'ясували, чи готові США до боротьби за лідерство в автоіндустрії з Китаєм. Як виявилося, боротися з китайським авангардом електромобілів не так і просто.
Що Китай показав світу Зазначається, що величезна виставка у фінансовій столиці Китаю, яка займала площу понад 60 футбольних полів, стала вражаючим майданчиком для виробників з усього світу. Проте більшу частину експонатів склали саме китайські автомобілі.
Увагу відвідувачів автосалону, зокрема, привернув новий електричний спорткар BYD Denza Z, який Вольфґанґ Еґґґер, колишній дизайнер Audi та Lamborghini, який нині керує дизайном BYD, назвав "свідченням чистого емоційного дизайну". Це модель з агресивним дизайном, яка орієнтована на поїздки по гоночному треку.
У виданні поділилися, що в іншому залі техногігант Xiaomi демонстрував свої новинки, а компанія Nio показала публіці, як їхній електричний седан преміум-класу ET9 гойдається під музику, демонструючи свою інноваційну підвіску.
Неймовірні темпи розвитку китайської автоіндустрії Журналісти нагадали, що ще близько 15 років тому китайські автовиробники вважалися виробниками незграбних підробок. Тепер же вони вийшли на передові позиції в індустрії, а також задають стандарти для інших виробників електромобілів.
У виданні наголосили, що торік BYD обійшов американську компанію Tesla за продажами своїх автомобілів на світовому ринку. Автовиробнику навіть вдалося перевершити показники продажів Volkswagen у Китаї, який довгі роки залишався лідером у цій країні.
У виданні нагадали, що в березні BYD представив акумуляторну батарею, яка всього за п'ять хвилин може забезпечити електромобілю запас ходу в 400 км. Це значно швидше, ніж зарядка батарей Tesla, чия швидкість раніше вважалася технологічним дивом.
Проте китайські автогіганти хочуть перевершити навіть цей показник. Наприклад, напередодні автосалону в Шанхаї компанія CATL заявила, що вже може запропонувати акумуляторну батарею, якій достатньо п'яти хвилин зарядки, щоб збільшити запас ходу електрокара на 515 км.
Водночас технологічні компанії Huawei і Momenta просувають свої новітні технології автономного водіння після того, як у BYD на початку 2025 року пообіцяли впровадити свою систему допомоги водієві "God's Eye" у багато своїх моделей, включно з бюджетними автомобілями вартістю близько 10 000 доларів