flyman написав:у шиітів духовним лідером може бути тільки нащадок засновника ісламу, в цьому основна різниця від сунітів
Алі Хаменеї (верховний лідер Ірану) — не вважається нащадком пророка. Алі аль-Сістані (великий аятола, Ірак) — за походженням перс, не позиціонується як сейїд. Сучасні керівники (аятоли, рахбари) — це релігійні правознавці. Для цієї ролі походження від пророка не є обов’язковим.
Тобто сьогодні більшість фактичних духовних і політичних керівників шиїтів — не нащадки пророка, і це не суперечить їхній богословській системі.
Огляд від ШІ Основна різниця між сунітами та шиїтами полягає у питанні спадкоємності влади після пророка Мухаммеда: суніти вважають, що лідером має бути обраний найбільш гідний (халіф), а шиїти переконані, що влада має належати лише прямим нащадкам Мухаммеда через імама Алі. Суніти (близько 85-90% мусульман) спираються на Коран та Сунну, тоді як шиїти надають перевагу вченню про імамат.
У сучасному шиїтському світі (наприклад, в Ірані) найвищі духовні авторитети — аятоли — не обов’язково є нащадками пророка. Але вони не вважаються імамами. Імами — це історичні 12 осіб (у дванадцятників), останній із яких, за віруванням, перебуває в прихованні. • У різних гілках шиїзму (зейдити, ісмаїліти) є свої нюанси щодо імамів.
Твердження правильне, якщо говорити саме про вчення шиїтів про імамат. Але не зовсім коректно формулювати це як “духовним лідером може бути тільки нащадок пророка” в сучасному сенсі, бо сьогоднішні релігійні керівники у шиїтів не обов’язково мають таке походження.
Якщо говорити про сучасних шиїтських релігійних керівників, то більшість із них не мають підтвердженого походження від пророка Мухаммада (тобто не є сейїдами).
Іран • Алі Хаменеї (верховний лідер Ірану) — не вважається нащадком пророка. • Алі аль-Сістані (великий аятола, Ірак) — за походженням перс, не позиціонується як сейїд.
Ірак • Муктада ас-Садр — навпаки, вважається нащадком пророка (родина ас-Садрів має статус сейїдів).
Ліван • Лідери «Хезболли» (наприклад, Хасан Насралла) не заявляють про лінію прямого походження від пророка.
Важливо розрізняти • Імами у шиїтській теології — це історичні постаті з роду Алі та Фатіми. • Сучасні керівники (аятоли, рахбари) — це релігійні правознавці. Для цієї ролі походження від пророка не є обов’язковим.
Banderlog написав:Войны заканчиваются не только линиями прекращения огня, но и счетами, которые приходится оплачивать десятилетиями.
Я в детстве гуляя по паркам иногда боялся вправ-влево свернуть - вдруг бомба со времен ВОВ ? А теперь как в кинвском гидропарке купаться или на яхте плавать - вдруг шахед какой затонувший ? Да и явление, когда вроде бы успешные люди возднем и пост.совке стремились на Запад, хотя и тут вроде возможностей безмерянно открывавалось , я думаю связан в т.ч. и с памятью о невеселых временах полных лишений 30-40х годов.
Совершенно невозможно читать всю эту розовую прекраснодушную чепуху про то, как Трамп уничтожает диктаторов и несет свободу венесуэльским и иранским народам. ............... Ваш Дед.
Не люблю Бабченко, но тут с ним согласен. В общем, всё правильно написал. Возможно, есть какие-то мелкие неточности, но суть верна.
дрібні нестиковки - це його повне неприйняття тоталітарних режимів взагалі та на Раші конкретно. Русофоб. Незважаючи на всі особисті перепони зі сторони України - продовжує постійно перевозити волонтерські конвої до України. робить все правильно. але ЛАДу чомусь не подобається
Но где это я "переймався, що ніхто не критикує Трампа"? Я писал лично о вас. Ну и есть здесь ещё пара-тройка людей. Вы лично глухо, одним словом признали, что нападение на Иран незаконно. Но при этом вполне оправдываете и одобряете его.
я написав, що це незаконно. ви один словом назвали режим реакційним - а до того на півсторінки його описували. дуже значна критика реально тоталітарного, можна сказати людожерського режиму...
дивиться ЛАД, зараз йде війна. тому наша головна мета - зупинити її гарячу фазу. й все, що послаблює нашого ворога - я підтримую. нагадаю, скільки людей загинуло саме від іранських шахедів? а вони в цей час клеїли дурня? а тепер хтось очікує співчуття? смішно.
моя думка, що загальний результат цих подій - на нашу користь. багато років тоталітарні режими порушували правила, а потім робили круглі очі - єто не ми, а докажіть. тепер США, не ховаючись, демонструє - без правил значить без правил. й очікувано вереск - "а нас за что?". загалом це несе ризики світовій безпеці, але гадаю після найбільш одіозних режимів США зупиниться, й ми повернемося до нових правил. бо я зараз не бачу, які можуть бути правила, коли один з агресорів - а саме Раша - постійний член Совбезу ООН. а другий готує свою СВО.
Василь-Рівне написав:5-й рік війни справжньої з десятками, можливо і сотнями тисяч загиблими, мільйонами скалічених фізично і душевно, втратами даху над головою, але з вірою в Україну, бо ще тримаємось. Будь ти проклята росія зі своїм скаженим xуйлом та "насєлєнієм" які продовжують йти і вбивати нас не за віру, не за Бога, а за криваві рублі і не втямлять ті виродки, що гроші за замордовані жертви не принесуть їм ні щасті, ні багатсва, ні радості - лише каяття і хвороби, але так буде, бо по їхньому класику Аннушка уже разліла масло - начувайтесь пі...!
І що з там з ганюриними маслом? Євро, другий день підряд політ нормальний. CL.F 73.82 все ще росте
Мене завжди насторожує кацапомовна писанина, читаю її з подвійною увагою до деталей, бо саме цікаве там ховається поміж строк. Отже, почнемо з початку..
Совершенно невозможно читать всю эту розовую прекраснодушную чепуху про то, как Трамп уничтожает диктаторов и несет свободу венесуэльским и иранским народам.
Автор у такий собі невимушений спосіб настроює читача проти миротворця. Так, звісно, про свободу народів - це чуш, всі адекватні розуміють і погоджуються.
Трампу абсолютно насрать на всякие там демократии или диктатуры во всяких Венесуэлах и уж, тем более, Иранах. Его цели: Первая - получение мировой гегемонии в торговле нефтью. Вторая - восстановление контроля над сферой своих интересов. Всё.
Тут наче теж все правильно, але.. Чи не можна те саме сказати про Хазяїна або Переможця? Чи не кожний лідер прагне контролю над сферою своїх інтересів і розширення сфер свого впливу? Далі автор пише багато негативу про миротворця і Венесуелу, Сирію, Кубу, Іран (а хто втратив ці сфери впливу? Чому за них такий вий на болотах?) І ось плавний перехід до головного посилу - "курдів знищують, а їх 40 млн, як і українців". А тепер головний посил:
Как он кинул Украину и пытается продать её Путину.
Звісно кинув))) Посунув переможця від корита у багатьох частинах світу і продовжує це робити. Оце нєгодяй!)) Автор намагається сформувати у читача негативне ставлення до Миротворця, а з якою метою? США підготували гарантії безпеки для України, щоб її продати? Так в чому проблема? За ті гроші, що переможець витратив на війну, можна було придбати Україну давно і без напрягу. Ну і очікуваний пропагандонський фінал:
Так что давайте, расскажите мне про демократию и права человека, как первичные приоритеты для Трампа, ага.
Твердження, до якого не придерешся і яке також можна віднести до більшості (якщо не майже всіх) лідерів.