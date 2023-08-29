|
Авто в Україні
Питання щодо митниці, експлуатації авто, акцизів, штрафів, податків, законодавства тощо. Нові технології та розробки майбутнього
Hotab
- Форумчанин року
- Повідомлень: 18036
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 405 раз.
- Подякували: 2584 раз.
Профіль
6
7
4
Додано: Сер 04 бер, 2026 10:00
Я извиняюсь, а в Украине бензин из WTI уже продаётся?
anduzenko
- Повідомлень: 339
- З нами з: 18.10.17
- Подякував: 54 раз.
- Подякували: 33 раз.
Профіль
Додано: Сер 04 бер, 2026 10:07
anduzenko написав:
Я извиняюсь, а в Украине бензин из WTI уже продаётся?
З барсучого жиру, Андрузенко.
Hotab
- Форумчанин року
- Повідомлень: 18036
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 405 раз.
- Подякували: 2584 раз.
Профіль
6
7
4
