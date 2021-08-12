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Представлено електровелосипеди BMW зі швидкістю до 60...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 13 вер, 2021 10:47
Пропонуємо до обговорення:
BMW представила два свої концептуальні електровелосипеди, які отримали назви BMW i Vision AMBY і Motorrad Vision AMBY. Електровелосипед BMW i Vision з педалями оснащений акумуляторною батареєю ємністю 2000 Вт•год і має запас ходу 300 км.
Дивися повний текст Представлено електровелосипеди BMW зі швидкістю до 60 км/год і запасом ходу до 300 км
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Додано: Пон 13 вер, 2021 10:47
Ще б вартість озвучили, хоча б приблизну.
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