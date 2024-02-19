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Звичні «сімки» відходять у
минуле: представлено новий...

Звичні «сімки» відходять у минуле: представлено новий...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 14:10

Звичні «сімки» відходять у минуле: представлено новий...

Пропонуємо до обговорення:
Головні європейські оператори стільникового зв’язку — Deutsche Telekom і Tele2 — розробили новий формат SIM-карти. Він називається rSIM або Resilient SIM, що дослівно перекладається як «стійка сім-карта».

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Звичні «сімки» відходять у минуле: представлено новий формат SIM-карт
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 14:10

У нас є безкоштовна eSIM, тому українцям цей винахід навряд чи треба, а от німцям, де за eSIM оператори беруть абонплату 5Є на місяць може й зайде.
Всюдиносапхайчик
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2024 10:38

rSIM підтримує технології штучного інтелекту, який стежить ...

Искусственный интеллект, который следит!
И этим все сказано.
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Модератори: Ірина_, Модератор

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