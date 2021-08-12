RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Представлено електровелосипеди
BMW зі швидкістю до 60...

Представлено електровелосипеди BMW зі швидкістю до 60...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 10:47

Представлено електровелосипеди BMW зі швидкістю до 60...

Пропонуємо до обговорення:
BMW представила два свої концептуальні електровелосипеди, які отримали назви BMW i Vision AMBY і Motorrad Vision AMBY. Електровелосипед BMW i Vision з педалями оснащений акумуляторною батареєю ємністю 2000 Вт•год і має запас ходу 300 км.

Дивися повний текст Представлено електровелосипеди BMW зі швидкістю до 60 км/год і запасом ходу до 300 км.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 95358
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 139 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 10:47

Ще б вартість озвучили, хоча б приблизну.
newengine
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7
З нами з: 08.07.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 12:02

  newengine написав:Ще б вартість озвучили, хоча б приблизну.

Все же озвучено:
Ці концептуальні велосипеди повинні лягти в основу нових моделей, які можуть бути представлені найближчим часом.
_hunter
 
Повідомлень: 5076
З нами з: 22.03.15
Подякував: 14 раз.
Подякували: 382 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 13:15

  newengine написав:Ще б вартість озвучили, хоча б приблизну.

Думаю, будет не меньше 10000 евро.
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 1954
З нами з: 26.02.18
Подякував: 565 раз.
Подякували: 306 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 19:21

Re: Представлено електровелосипеди BMW зі швидкістю до 60...

Хорошо быть BMW. Китайцам на свой скутер, что бы его продать, как велосипед, приходится цеплять, пусть почти декоративные, но педали. А у BMW и без педалей велосипед может быть.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1116
З нами з: 23.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 107 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot] і 20 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Представлено бюджетний смартфон HiSense U50 з дизайном в...
R2 » Вів 07 вер, 2021 08:40
1 86
Переглянути останнє повідомлення
Вів 07 вер, 2021 08:40
Tamagoch
Представлено нову Motorola із квадрокамерою...
R2 » Суб 14 сер, 2021 19:52
2 422
Переглянути останнє повідомлення
Нед 15 сер, 2021 00:07
Gastarbaiter
Представлено електромобіль Chery за 5 000 доларів
R2 » Чет 12 сер, 2021 23:12
6 688
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 13 сер, 2021 22:04
19professor69

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (97629)
13.09.2021 22:28
Лаунж Кей (447)
13.09.2021 21:12
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.