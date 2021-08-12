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Представлено електровелосипеди BMW зі швидкістю до 60...
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Додано: Пон 13 вер, 2021 10:47
Пропонуємо до обговорення:
BMW представила два свої концептуальні електровелосипеди, які отримали назви BMW i Vision AMBY і Motorrad Vision AMBY. Електровелосипед BMW i Vision з педалями оснащений акумуляторною батареєю ємністю 2000 Вт•год і має запас ходу 300 км.
Дивися повний текст Представлено електровелосипеди BMW зі швидкістю до 60 км/год і запасом ходу до 300 км
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Додано: Пон 13 вер, 2021 10:47
Ще б вартість озвучили, хоча б приблизну.
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newengine
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Додано: Пон 13 вер, 2021 12:02
newengine написав:
Ще б вартість озвучили, хоча б приблизну.
Все же озвучено:
Ці концептуальні велосипеди повинні лягти в основу нових моделей, які можуть бути представлені найближчим часом.
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Додано: Пон 13 вер, 2021 13:15
newengine написав:
Ще б вартість озвучили, хоча б приблизну.
Думаю, будет не меньше 10000 евро.
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Додано: Пон 13 вер, 2021 19:21
Хорошо быть BMW. Китайцам на свой скутер, что бы его продать, как велосипед, приходится цеплять, пусть почти декоративные, но педали. А у BMW и без педалей велосипед может быть.
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Додано: Пон 13 вер, 2021 23:43
Проколи перекладу. Bike кажуть і про мотоцикл і про велосипед, моторолер та мопед тощо. Мотоцикл на велодоріжці - це капець! Мотошини на велосипеді - ще один капець! Гоночне велоседло на мотоциклі - не бобо? Будте чесними, назвіть це фуфло скутером і ставте які завгодно колеса, але на велодоріжку цьому чудовиську - зась!
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Додано: Вів 14 вер, 2021 00:04
Між іншим, вага BMW i Vision AMBY (верхній) приблизно 30 кг :) Друге фото BMW Motorrad Vision AMBY - 65 кг. Нагадаю, мопед Верховина важив 51 кг. Серед концептів BMW є і повноцінні скутери, але тут про них не згадали - BMW CE 02 та BMW CE 04. Як на мене, обидва AMBY - виключно для фріків. Я б на таких не їздив навіть безкоштовно.
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