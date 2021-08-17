Водночас тендери залишаються активними. Про це стало відомо під час спільного брифінгу Мінцифри, СБУ та МОН.
Дивися повний текст СБУ, МОН та Мінцифри попередили корупційну аферу на 300 млн грн.
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Додано: Пон 13 вер, 2021 14:54
СБУ, МОН та Мінцифри попередили корупційну аферу на 300...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст СБУ, МОН та Мінцифри попередили корупційну аферу на 300 млн грн.
Додано: Пон 13 вер, 2021 14:54
Что то я не понял так это корупционная схема или мошеничество. Что на самом деле они предупредили
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