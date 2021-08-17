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СБУ, МОН та Мінцифри попередили
корупційну аферу на 300...

СБУ, МОН та Мінцифри попередили корупційну аферу на 300...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 14:54

СБУ, МОН та Мінцифри попередили корупційну аферу на 300...

Пропонуємо до обговорення:
Водночас тендери залишаються активними. Про це стало відомо під час спільного брифінгу Мінцифри, СБУ та МОН.

Дивися повний текст СБУ, МОН та Мінцифри попередили корупційну аферу на 300 млн грн.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 14:54

Что то я не понял так это корупционная схема или мошеничество. Что на самом деле они предупредили :)
Igorten
 
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