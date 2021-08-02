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Фейковий забудовник із Києва привласнив 2 млн грн від...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 13 вер, 2021 16:20
Пропонуємо до обговорення:
Зловмисник заволодів грошима вкладників у сумі майже два мільйони гривень. Кошти призначалися для будівництва багатоповерхового будинку в центрі столиці, проте житловий комплекс упродовж восьми років досі не збудований.
Дивися повний текст Фейковий забудовник із Києва привласнив 2 млн грн від інвесторів
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Додано: Пон 13 вер, 2021 16:20
вибачте, що це за маячня про два мільйони.... то навіть на півтори квартири "в центрі Києва" не вистачить
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