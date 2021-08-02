RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Фейковий забудовник із Києва
привласнив 2 млн грн від...

Фейковий забудовник із Києва привласнив 2 млн грн від...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 16:20

Фейковий забудовник із Києва привласнив 2 млн грн від...

Пропонуємо до обговорення:
Зловмисник заволодів грошима вкладників у сумі майже два мільйони гривень. Кошти призначалися для будівництва багатоповерхового будинку в центрі столиці, проте житловий комплекс упродовж восьми років досі не збудований.

Дивися повний текст Фейковий забудовник із Києва привласнив 2 млн грн від інвесторів.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 95353
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 139 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 16:20

вибачте, що це за маячня про два мільйони.... то навіть на півтори квартири "в центрі Києва" не вистачить
Tamagoch
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3204
З нами з: 03.02.13
Подякував: 316 раз.
Подякували: 333 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 43 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Почати будівництво Великої кільцевої навколо Києва...
R2 » Суб 21 сер, 2021 02:18
3 444
Переглянути останнє повідомлення
Суб 21 сер, 2021 14:26
equinox
На реставрації історичної частини Києва чиновники...
R2 » Вів 10 сер, 2021 21:06
1 156
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 сер, 2021 21:07
cohan
Повернення спецперепусток на транспорт Києва: коли можна...
R2 » Пон 02 сер, 2021 20:37
6 568
Переглянути останнє повідомлення
Вів 03 сер, 2021 10:54
salvydas

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.