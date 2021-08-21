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Майже 53 мільйони: в мережу
«злили» персональні дані...

Майже 53 мільйони: в мережу «злили» персональні дані...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 19:46

Майже 53 мільйони: в мережу «злили» персональні дані...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба Офісу омбудсмена.

Дивися повний текст Майже 53 мільйони: в мережу «злили» персональні дані українців.
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