Про це повідомляє прес-служба Офісу омбудсмена.
Дивися повний текст Майже 53 мільйони: в мережу «злили» персональні дані українців.
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Додано: Пон 13 вер, 2021 19:46
Майже 53 мільйони: в мережу «злили» персональні дані...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Майже 53 мільйони: в мережу «злили» персональні дані українців.
Додано: Пон 13 вер, 2021 20:54
Поменьше оставляйте свои данные,где бы то ни было.Это было предсказуемо.Выгодный бизнес в Украине.
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