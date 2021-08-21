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Майже 53 мільйони: в мережу
«злили» персональні дані...

Майже 53 мільйони: в мережу «злили» персональні дані...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 19:46

Майже 53 мільйони: в мережу «злили» персональні дані...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба Офісу омбудсмена.

Дивися повний текст Майже 53 мільйони: в мережу «злили» персональні дані українців.
R2
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Поменьше оставляйте свои данные,где бы то ни было.Это было предсказуемо.Выгодный бизнес в Украине.
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Обнаружено что-то, которое может или не может... Перевожу, очень хоцца чтобы в Украине было 53 миллиона жителей, - пожалуйста ..вот они.
yegres
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 00:24

Re: Майже 53 мільйони: в мережу «злили» персональні дані...

Скорее всего это зацепили nomer.org
alter
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 00:38

Так, на одному із веб-сайтів у мережі Інтернет виявлено базу даних жителів України, що може містити персональні дані: ПІБ, дату народження, номер телефону, населений пункт, вулицю, номер будинка та квартири.

За інформацією, розміщеною на зазначеному веб-сайті, в базі може міститись майже 53 мільйони записів.

І чим це може загрожувати пересічному? Кредит маючи тільки ці дані навряд чи дадуть
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 07:45

  alter написав:Скорее всего это зацепили nomer.org


Очень похоже на нее.
Но эта база была еще при советах. Ей около 30 лет. И сведения в ней такой же давности о жителях СССР, которым за 30. Телефоны для украинцев указаны Укртелекомовские и в основном уже не существующие. Адреса тоже чаще всего не соответствуют действительности.
Пользуюсь ею иногда, что бы узнать день рождения и поздравить с праздником.

Проснулись... :D
Или делают вид бурной деятельности.
Кузя
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 13:24

В этой базе до сих пор мой отец, умерший в 1999-м, моя мать, умершая в 2011-м, и их номер Укртелекомовского телефона, от которого отказались в 2008-м.

Т.ч. "почти 53 миллиона" вполне может быть. Но фейковых.
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 16:37

  Кузя написав:Но эта база была еще при советах. Ей около 30 лет. И сведения в ней такой же давности о жителях СССР, которым за 30. Телефоны для украинцев указаны Укртелекомовские и в основном уже не существующие. Адреса тоже чаще всего не соответствуют действительности..

так и есть... новые базы, это как правило только номера ФОПов из "открытых источников" типа Гугл.карт и прочих каталогов...
Tamagoch
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 18:23

  yegres написав:Обнаружено что-то, которое может или не может... Перевожу, очень хоцца чтобы в Украине было 53 миллиона жителей, - пожалуйста ..вот они.


Это персональные данные 90-х годов. Кстати я в одной такой "базе" числюсь три раза, все по разным адресам. Можно отследить как я продвигался по жизни, с окраин в центр.
warlamp
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