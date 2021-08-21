Майже 53 мільйони: в мережу «злили» персональні дані...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 14 вер, 2021 19:23
Кузя написав: alter написав:
Скорее всего это зацепили nomer.org
Очень похоже на нее.
Но эта база была еще при советах. Ей около 30 лет. И сведения в ней такой же давности о жителях СССР, которым за 30. Телефоны для украинцев указаны Укртелекомовские и в основном уже не существующие. Адреса тоже чаще всего не соответствуют действительности.
Пользуюсь ею иногда, что бы узнать день рождения и поздравить с праздником.
Проснулись...
Или делают вид бурной деятельности.
Это база ИНН 2003 года
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alter
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