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Майже 53 мільйони: в мережу
«злили» персональні дані...

Майже 53 мільйони: в мережу «злили» персональні дані...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 19:23

Re: Майже 53 мільйони: в мережу «злили» персональні дані...

Кузя написав:
  alter написав:Скорее всего это зацепили nomer.org


Очень похоже на нее.
Но эта база была еще при советах. Ей около 30 лет. И сведения в ней такой же давности о жителях СССР, которым за 30. Телефоны для украинцев указаны Укртелекомовские и в основном уже не существующие. Адреса тоже чаще всего не соответствуют действительности.
Пользуюсь ею иногда, что бы узнать день рождения и поздравить с праздником.

Проснулись... :D
Или делают вид бурной деятельности.
Это база ИНН 2003 года
alter
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 09:02

  alter написав:
Кузя написав:
  alter написав:Скорее всего это зацепили nomer.org


Очень похоже на нее.
Но эта база была еще при советах. Ей около 30 лет. И сведения в ней такой же давности о жителях СССР, которым за 30. Телефоны для украинцев указаны Укртелекомовские и в основном уже не существующие. Адреса тоже чаще всего не соответствуют действительности.
Пользуюсь ею иногда, что бы узнать день рождения и поздравить с праздником.

Проснулись... :D
Или делают вид бурной деятельности.
Это база ИНН 2003 года


Все, похоже ее закрыли. :(
Кузя
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 14:52

Кузя она и так в сети есть
alter
 
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