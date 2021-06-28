Минулого року економіка Іспанії скоротилася майже на 11%.
Дивися повний текст Іспанія продовжує підвищувати мінімальну заробітну плату, щоб зменшити розрив між багатими й бідними.
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Додано: Вів 14 вер, 2021 10:12
Іспанія продовжує підвищувати мінімальну заробітну...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Іспанія продовжує підвищувати мінімальну заробітну плату, щоб зменшити розрив між багатими й бідними.
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