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Іспанія продовжує підвищувати
мінімальну заробітну...

Іспанія продовжує підвищувати мінімальну заробітну...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 10:12

Іспанія продовжує підвищувати мінімальну заробітну...

Пропонуємо до обговорення:
Минулого року економіка Іспанії скоротилася майже на 11%.

Дивися повний текст Іспанія продовжує підвищувати мінімальну заробітну плату, щоб зменшити розрив між багатими й бідними.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 10:26

Если расставляльщик баночек на полки в супермаркете будет получать почти столько же, сколько дипломированный специалист, то кому будет нужен этот диплом?
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 10:28

Re: Іспанія продовжує підвищувати мінімальну заробітну...

Gastarbaiter написав:Если расставляльщик баночек на полки в супермаркете будет получать почти столько же, сколько дипломированный специалист, то кому будет нужен этот диплом?
Будет как у нас - брать на расставляльщиков баночек в первую очередь с дипломом. :|
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 11:19

€1108 per month in 12 payments, €950 per month in 14 payments.
Или примерно в полтора раза выше чем в Польше.
Это куда менее популярный вариант для выезда на заработки, но старый и известный.


Из относительно доступных больше платят только в Израиле, но туда и назад только самолетом.
wild2006
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