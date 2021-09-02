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Маск просить персонал працювати «супер хардкорно», щоб...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 14 вер, 2021 11:01
Пропонуємо до обговорення:
Про це він написав співробітникам у листі, передає reuters.
Дивися повний текст Маск просить персонал працювати «супер хардкорно», щоб вчасно поставляти Tesla
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Додано: Вів 14 вер, 2021 11:01
Смешно, на его заводам сборщикам платят минималку.
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