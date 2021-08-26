Сонячне світло здатне розкладати пластикові відходи, які небезпечні самі по собі, на нові хімічні речовини і сполуки, розчинні у воді.
Дивися повний текст Сонячне світло розкладає пластик на нові хімічні речовини, в тому числі й токсичні.
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Додано: Вів 14 вер, 2021 16:41
Сонячне світло розкладає пластик на нові хімічні...
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Дивися повний текст Сонячне світло розкладає пластик на нові хімічні речовини, в тому числі й токсичні.
Додано: Вів 14 вер, 2021 16:41
Любимый испорченный телефон. В исследовании всего лишь "вероятно токсичных", но ведь одно слово убрать - это такая мелочь.
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