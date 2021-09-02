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Куди не варто інвестувати:
НКЦПФР обновила перелік...

Куди не варто інвестувати: НКЦПФР обновила перелік...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 18:25

Куди не варто інвестувати: НКЦПФР обновила перелік...

Пропонуємо до обговорення:
НКЦПФР обновила перелік інвестиційних онлайн-проєктів, що мають ознаки фіктивності.

Дивися повний текст Куди не варто інвестувати: НКЦПФР обновила перелік сумнівних проєктів.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 18:25

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Эта шарага ещё с 2011-12 годов в Украине. Я сам был в их офисе, проходил обучение - а в конце директор сказал "Мы тебя готовы взять на работу, но открой у нас счёт и занеси туда 300 долларов"....
Sanyok77
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