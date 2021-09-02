НКЦПФР обновила перелік інвестиційних онлайн-проєктів, що мають ознаки фіктивності.
Дивися повний текст Куди не варто інвестувати: НКЦПФР обновила перелік сумнівних проєктів.
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Додано: Вів 14 вер, 2021 18:25
Куди не варто інвестувати: НКЦПФР обновила перелік...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Куди не варто інвестувати: НКЦПФР обновила перелік сумнівних проєктів.
Додано: Вів 14 вер, 2021 18:25
TeleTrade – teletrade.com.ua
Эта шарага ещё с 2011-12 годов в Украине. Я сам был в их офисе, проходил обучение - а в конце директор сказал "Мы тебя готовы взять на работу, но открой у нас счёт и занеси туда 300 долларов"....
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