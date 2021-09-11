Україна повинна побудувати свідомі відносини між бізнесом та державою, щоб країна почала отримувати інвестиції.
Дивися повний текст Міністр економіки розповів, від чого залежить прихід інвесторів в країну.
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Додано: Вів 14 вер, 2021 21:51
Міністр економіки розповів, від чого залежить прихід...
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Дивися повний текст Міністр економіки розповів, від чого залежить прихід інвесторів в країну.
Додано: Вів 14 вер, 2021 21:51
Спасибо, ржу под столом, чувак сделал мой вечер
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