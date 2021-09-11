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Міністр економіки розповів,
від чого залежить прихід...

Міністр економіки розповів, від чого залежить прихід...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 21:51

Міністр економіки розповів, від чого залежить прихід...

Пропонуємо до обговорення:
Україна повинна побудувати свідомі відносини між бізнесом та державою, щоб країна почала отримувати інвестиції.

Дивися повний текст Міністр економіки розповів, від чого залежить прихід інвесторів в країну.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 21:51

«Несмотря на сложное положение, которое вызвали пандемия и непростая геополитическая ситуация, экономика восстанавливается, растет ВВП, наполняется бюджет страны, развивается малый и средний бизнес. Правительство работает и будет работать над улучшением условий работы бизнеса и упрощением правил, но это требует времени и взаимопонимания между обществом и государством. И мы обязательно найдем этот консенсус», – заверил Любченко.


Спасибо, ржу под столом, чувак сделал мой вечер :mrgreen:

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