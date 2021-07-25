Українська компанія Arilogix презентувала нового дрона Hammerhead, що здатний перевозити вантажі на відстані до 100 кілометрів.
Дивися повний текст Українські розробники створили дрон, здатний транспортувати вантажі на відстані до 100 км.
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Додано: Сер 15 вер, 2021 07:15
Українські розробники створили дрон, здатний...
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Дивися повний текст Українські розробники створили дрон, здатний транспортувати вантажі на відстані до 100 км.
Додано: Сер 15 вер, 2021 17:12
Я уже вижу, бухаю я на природе с друзьями, закончилась водка, по карте оплатил через приложение, смс с координатами скинул спустя пол часа летят звенят....хорошая тема!
Додано: Сер 15 вер, 2021 20:43
aleksandrturkota, это уже давно пройдённый этап. Lakemaid Beer ещё в начале 2014го вывесила рекламный ролик, как их дрон, наводясь по GPS, доставляет 10 бутылок пива рыбакам на озеро. Вот только им быстренько это дело запретили. А так техническая возможность давно есть. Разве что не на 100 км.
Додано: Сер 15 вер, 2021 21:25
Re: Українські розробники створили дрон, здатний...
пиво не
вот ящик сигарет - це дило, но , увы, 14-15 кг один, на два уже не вытянет да и габариты
короче - проще по старинке , водолазами
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