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Де квартири і будинки дорожчають
найсильніше - думка...

Де квартири і будинки дорожчають найсильніше - думка...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 09:37

Де квартири і будинки дорожчають найсильніше - думка...

Пропонуємо до обговорення:
Далеко не всі регіони України вигідні для вкладень у нерухомість. Первинний ринок житла інвестиційно привабливий тільки у восьми, а вторинний – в 14 обласних центрах.

Дивися повний текст Де квартири і будинки дорожчають найсильніше - думка експерта.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 09:38

В некоторых ЖК почти на 30% - https://nerukhomi.ua/n-zhk-life-story-kiev/, удобная функция история изменения цены, хорошо видно что произошло за год=(
Феодал
 
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