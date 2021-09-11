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Польща відмовляється
від російського газу

Польща відмовляється від російського газу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 11:11

  summacut написав:Перейдут на сланец из штатов по 1000$. Дорого, конечно, но что не сделаешь ради гэтьвидмосквы.

для того чтобы полноценно перейти, следует построить "Атлантический поток"
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 11:15

так спокійно може трапитись, що ру-газ буде по 1500-2000 взимку
тому норм. тактика робити диверсифікацію
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 11:21

  greenozon написав:так спокійно може трапитись, що ру-газ буде по 1500-2000 взимку
тому норм. тактика робити диверсифікацію


Чтобы такого не произошло, принято заключать долгосрочные контракты, что умные страны и делвют. Который у Польши тоже заключен. А то, что они тянут Baltic Pipe, это похвально. Но вот полякам загрузить его на полную не получится как минимум до середины 2023 года, т.е. газ придется купить на спотовом рынке по непонятной цене.
summacut
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 11:30

  Igorten написав:Taras Rudko Так мы и покупаем росийский газ, только через посредника. Или я чего то не понимаю ?

Это он чего то не хочет понимать. Стандарты у них двойные :D
p_a_l
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 11:34

Re: Польща відмовляється від російського газу

Кум в Польше сейчас сидит на установках солнечных панелей. Какая то гос поддержка. Не нужно аккумуляторы покупать. Днем ты отдаешь энергию в сеть, а ночью потребляешь из сети. Таким макаром хотят уменьшить потребление угля.
p_a_l
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 12:08

p_a_l
Если маневренные характеристики угольных блоков позволяют, то почему бы и нет.
summacut
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