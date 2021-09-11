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Польща відмовляється
від російського газу

Польща відмовляється від російського газу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 23:35

Re: Польща відмовляється від російського газу

  nighthawk5 написав:про довгострокові контракти

правильно. Ключевое слово там - долго-. Там на 20-30 лет контракты.
Вспомним историю. Условно "позавчера", мы воевали с заклятыми врагами турками, потом с ляхами, "вчера" с немцами, а сегодня они все наши друзья, а рф и путин главные негодяи. А "завтра", через 20-30 лет, снова будет все иначе. РФ с карты мира не переедет, максимум поменяет название 8) И такое длительное время воевать с ними никто не будет - это невозможно ресурсно. И это реальная политика, кто бы что не говорил.
EKO
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 05:35

  yegres написав:Польша следует примеру Украины отказываясь от российского газа, затем
очередь Германии отказаться. По такой цене , 900$, нам он нужен, и по 950 (обновлено) -тоже.


Да, нужен по 50-100$. Только где ж его взять то по такой цене...И хлеб с картофелем нужен по 1коп за кг. Но никто по такой цене не продает, остается голодать и ждать пока будет по 1коп
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 05:59

  summacut написав:Перейдут на сланец из штатов по 1000$. Дорого, конечно, но что не сделаешь ради гэтьвидмосквы.

Да ладно :lol:
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Переводь куб фути в куб метри і будеш знати ціну і перестанеш писати дурниці.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 08:39

  sequence написав:
  summacut написав:Перейдут на сланец из штатов по 1000$. Дорого, конечно, но что не сделаешь ради гэтьвидмосквы.

для того чтобы полноценно перейти, следует построить "Атлантический поток"

Он уже построен. ЛНГ терминал в Свиноуйсьце.
Проектная мощность терминала — 5 миллиардов кубометров природного газа в год, что составляет около одной трети от объёма природного газа, необходимого Польше в течение года. Эта величина может быть увеличена до 7,5 миллиардов кубометров[15], для чего, в частности, нужно построить ещё один резервуар и ещё три испарителя.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 06:17

Вінничанин 37-річний Сергій Лінько встановив твердопаливний піролізний котел у будинку. Так економить на опаленні. Дотепер користувався газовим.

— За сутки нагорало газу мінімум на "тридцятку", — каже. — А у дровнік вкинув два оберемки дров — і всю добу в хаті жара, температура не опускалася нижче 25 градусів. Ці дрова коштують максимум "десятку". Але газового котла не викидав, приєднав до системи паралельно.
https://gazeta.ua/articles/hata-newspap ... ara/595206

Ціни 2014 року
Ukrainian
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 08:24

  Ukrainian написав:Вінничанин 37-річний Сергій Лінько встановив твердопаливний піролізний котел у будинку. Так економить на опаленні. Дотепер користувався газовим.

В Польше многие города запрещают использовать ТТ котлы.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 17:16

  Ukrainian написав:Вінничанин 37-річний Сергій Лінько встановив твердопаливний піролізний котел у будинку. Так економить на опаленні. Дотепер користувався газовим.

— За сутки нагорало газу мінімум на "тридцятку", — каже. — А у дровнік вкинув два оберемки дров — і всю добу в хаті жара, температура не опускалася нижче 25 градусів. Ці дрова коштують максимум "десятку". Але газового котла не викидав, приєднав до системи паралельно.
https://gazeta.ua/articles/hata-newspap ... ara/595206

Ціни 2014 року




Мой сосед тоже поддался моде 2014 года и установил дополнительно ТТ котёл. Терпения таскать туда дрова-обратно пепел хватило ровно на два месяца. С тех пор топит только газом.
warlamp
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 18:14

  warlamp написав:
  Ukrainian написав:Вінничанин 37-річний Сергій Лінько встановив твердопаливний піролізний котел у будинку. Так економить на опаленні. Дотепер користувався газовим.

— За сутки нагорало газу мінімум на "тридцятку", — каже. — А у дровнік вкинув два оберемки дров — і всю добу в хаті жара, температура не опускалася нижче 25 градусів. Ці дрова коштують максимум "десятку". Але газового котла не викидав, приєднав до системи паралельно.
https://gazeta.ua/articles/hata-newspap ... ara/595206

Ціни 2014 року




Мой сосед тоже поддался моде 2014 года и установил дополнительно ТТ котёл. Терпения таскать туда дрова-обратно пепел хватило ровно на два месяца. С тех пор топит только газом.

Есть котлы с автоподачей (и такой же авточисткой) -- только тссс -- соседу ни слова :lol:
_hunter
 
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