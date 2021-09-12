Про це заявив віце-президент ЄК та єврокомісар з питань торгівлі Валдіс Домбровскіс.
Дивися повний текст Євросоюз виділить Україні 600 мільйонів євро.
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Додано: Сер 15 вер, 2021 10:07
Євросоюз виділить Україні 600 мільйонів євро
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Євросоюз виділить Україні 600 мільйонів євро.
Додано: Сер 15 вер, 2021 10:08
"Україна виконала узгоджені політичні умови"
Де знайти цей список умов??
Додано: Сер 15 вер, 2021 10:45
Украина дала добро на вывоз леса в Европу а нам завуалированную помощь или взятку в 600млн евро,лес и так рубили где можно и где нельзя а теперь вовсе развернутся,обидно что ради такой мизерной суммы в масштабах страны гробим свою
природу,а учитывая что с экологией у нас кошмар то потеря зелёных насаждений аукнется и не раз...
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