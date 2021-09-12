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Євросоюз виділить Україні
600 мільйонів євро

Євросоюз виділить Україні 600 мільйонів євро
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 10:07

Євросоюз виділить Україні 600 мільйонів євро

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив віце-президент ЄК та єврокомісар з питань торгівлі Валдіс Домбровскіс.

Дивися повний текст Євросоюз виділить Україні 600 мільйонів євро.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 10:08

"Україна виконала узгоджені політичні умови"
Де знайти цей список умов??
5kopiyok
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 10:45

Украина дала добро на вывоз леса в Европу а нам завуалированную помощь или взятку в 600млн евро,лес и так рубили где можно и где нельзя а теперь вовсе развернутся,обидно что ради такой мизерной суммы в масштабах страны гробим свою
природу,а учитывая что с экологией у нас кошмар то потеря зелёных насаждений аукнется и не раз...
livs375
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Модератори: Ірина_, Модератор

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