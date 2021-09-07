В Україні стартувала процедура податкової амністії, яку її ініціатори називають «надпростою».
Дивися повний текст Гроші не потрібно тримати на рахунку в банку: Гетманцев роз'яснив нюанси податкової амністії.
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Додано: Сер 15 вер, 2021 12:24
Гроші не потрібно тримати на рахунку в банку: Гетманцев...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Гроші не потрібно тримати на рахунку в банку: Гетманцев роз'яснив нюанси податкової амністії.
Додано: Сер 15 вер, 2021 12:24
Объяснение само себе противоречит. Если легально (если не легально, то амнистия сейчас не поможет) потом продал дом и купил за эти деньги другой, то на вопрос "откуда деньги" единственный правдивый ответ: "продал предыдущий дом". А откуда взялся предыдущий, как сказано чуть выше, никто спрашивать права не имеет. Поэтому именно в таком случае амнистия и не нужна.
Додано: Сер 15 вер, 2021 12:34
Re: Гроші не потрібно тримати на рахунку в банку: Гетманцев.
Це тільки у мене відчуття що "текст трохи по-де.....ному написаний"?
Якщо це їх "мозг" у сфері оподаткування, то які всі інші?
Додано: Сер 15 вер, 2021 12:55
Них*я не понятно. У меня есть дом. Дом - это не деньги под матрацом, он есть во всех реестрах, в которых должен быть. Через 10 лет я его продаю, покупаю на эту сумму на соседней улице (в соседнем городе) и меня спрашивают где взял деньги?
Додано: Сер 15 вер, 2021 13:03
бородатый анекдот времен СССР:
ОБХСС: Откуда у Вас волга?
Гражданин: продал жигуль, откладывал с ЗП
ОБХСС: Откуда у Вас жигуль?
Гражданин: продал яву, откладывал с ЗП
ОБХСС: Откуда у Вас ява?
Гражданин: эээ ... начальник,
вот ознакомьтесь (протягивает справку об освобождении),
а за это я уже отсидел...
Додано: Сер 15 вер, 2021 13:15
Додано: Сер 15 вер, 2021 13:40
Все правильно - грощі тримаємо під грушею в 3-літровику)))
Додано: Сер 15 вер, 2021 14:09
- Ты где деньги берёшь?
- В тумбочке?
- А кто в тумбочку деньги ложит?
- Жена!
- А у неё деньги откуда?
- Я ей даю!
- А у тебя откуда?
- Я из тумбочки беру!
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