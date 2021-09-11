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Гроші не потрібно тримати на
рахунку в банку: Гетманцев...

Гроші не потрібно тримати на рахунку в банку: Гетманцев...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 16:41

  cohan написав:
  gretzky_vic написав:А есть статистика сколько амнистировалось уже ?


один
1го сентября


там прогресс после этого был невиданный.

Вроде бы числа 10-го Гетьманцев говорил, что двое уже. :D
Angelo77
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 16:50

  Angelo77 написав:
  cohan написав:
  gretzky_vic написав:А есть статистика сколько амнистировалось уже ?


один
1го сентября


там прогресс после этого был невиданный.

Вроде бы числа 10-го Гетьманцев говорил, что двое уже. :D

Растем-с :mrgreen:

такими темпами амністується за рік 24 людини))) більшого пука світ ще не бачив :mrgreen:
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Что самое страшное в таких странах,как наша-ни одному слову Гетьманцева не верю,как и многие.
Scotch
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 21:09

  Scotch написав:Что самое страшное в таких странах,как наша-ни одному слову Гетьманцева не верю,как и многие.

А дарма. Коли вони слуги кажуть, що обдеруть як липку, треба вірити ....
akido
 
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