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Гроші не потрібно тримати на
рахунку в банку: Гетманцев...

Гроші не потрібно тримати на рахунку в банку: Гетманцев...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 16:41

  cohan написав:
  gretzky_vic написав:А есть статистика сколько амнистировалось уже ?


один
1го сентября


там прогресс после этого был невиданный.

Вроде бы числа 10-го Гетьманцев говорил, что двое уже. :D
Angelo77
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 16:50

  Angelo77 написав:
  cohan написав:
  gretzky_vic написав:А есть статистика сколько амнистировалось уже ?


один
1го сентября


там прогресс после этого был невиданный.

Вроде бы числа 10-го Гетьманцев говорил, что двое уже. :D

Растем-с :mrgreen:

такими темпами амністується за рік 24 людини))) більшого пука світ ще не бачив :mrgreen:
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 20:51

Что самое страшное в таких странах,как наша-ни одному слову Гетьманцева не верю,как и многие.
Scotch
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 21:09

  Scotch написав:Что самое страшное в таких странах,как наша-ни одному слову Гетьманцева не верю,как и многие.

А дарма. Коли вони слуги кажуть, що обдеруть як липку, треба вірити ....
akido
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 08:17

Але, якщо ти цей будинок колись продаси, а за ці гроші, захочеш купити інший, в такому випадку у людини мають право запитати — звідки у нього гроші на придбання.
Від продажу першого будинку, йолопе.
0mage0
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 10:18

ще один захмарний житель.
але зарплату на землі солідну тягне.
igorbuda52
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 12:25

  0mage0 написав:
Але, якщо ти цей будинок колись продаси, а за ці гроші, захочеш купити інший, в такому випадку у людини мають право запитати — звідки у нього гроші на придбання.
Від продажу першого будинку, йолопе.

Таке пояснення репресивний фіскальний орган буде визнавати "недостатнім" і нараховувати ПДФО.
Schmit
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 19:02

Re: Гроші не потрібно тримати на рахунку в банку: Гетманцев.

  Schmit написав:Таке пояснення репресивний фіскальний орган буде визнавати "недостатнім" і нараховувати ПДФО.
Це при тому, що до 120 метрів наче як не треба декларувати. Тобто декларувати не треба, але і продаж не вважається підтвердженням грошей. Геніально.
0mage0
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 09:41

  0mage0 написав:
  Schmit написав:Таке пояснення репресивний фіскальний орган буде визнавати "недостатнім" і нараховувати ПДФО.
Це при тому, що до 120 метрів наче як не треба декларувати. Тобто декларувати не треба, але і продаж не вважається підтвердженням грошей. Геніально.

Ну, зато поприколулижбынепорошенкохуженебудет.
Schmit
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