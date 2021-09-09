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Forbes назвав 15 найбільш
комфортних банків України

Forbes назвав 15 найбільш комфортних банків України
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 15:36

Forbes назвав 15 найбільш комфортних банків України

Пропонуємо до обговорення:
Найкомфортнішим банком для фізосіб із 73 установ, що діють у країні, став ПриватБанк.

Дивися повний текст Forbes назвав 15 найбільш комфортних банків України.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 15:36

Хвигня якась... По-моему монобанк (универсал) делает тот-же приват по всем статьям (и размер ставок/коммисий, и тем более удобство, да и в рейтинге надежности он вроде на сравнимом уровне), не говоря о полусовковом ощаде.
Что касается креди-агриколь и райффайзена - хз как там с удобством, но по размеру депозитных ставок они существенно проигрывают большинству украинских банков.
panzershreck1921
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