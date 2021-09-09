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Forbes назвав 15 найбільш
комфортних банків України

Forbes назвав 15 найбільш комфортних банків України
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 15:36

Forbes назвав 15 найбільш комфортних банків України

Пропонуємо до обговорення:
Найкомфортнішим банком для фізосіб із 73 установ, що діють у країні, став ПриватБанк.

Дивися повний текст Forbes назвав 15 найбільш комфортних банків України.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 15:36

Хвигня якась... По-моему монобанк (универсал) делает тот-же приват по всем статьям (и размер ставок/коммисий, и тем более удобство, да и в рейтинге надежности он вроде на сравнимом уровне), не говоря о полусовковом ощаде.
Что касается креди-агриколь и райффайзена - хз как там с удобством, но по размеру депозитных ставок они существенно проигрывают большинству украинских банков.
panzershreck1921
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 17:53

Банк Кредит Днепр. - - не комфортный банк
ivavictory2107
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 18:07

Рейтинг намальований від балди. По ставкам і комісіям Привату сильно завищили, бо ставки по депозитам низькі, кредити дорогі, комісії на кожному кроці. "Надійність" - знову ж таки підмалювали Привату (чого б йому бути надійнішим за той же Ощад) і взагалі мало логіки, у дочірніх банків іноземних фінгруп часто намалювали надійність нижче за деякі наші кишенькові банки, зокрема намалювали Ахметівському ПУМБу, занизили Альфі і ТАСу (причому Універсалбанку того ж Тігіпка вказали вище), занизили Кредобанку й Прокредиту. По "Зручності" - знову ж підмалювали на користь Привату, Ощаду, ПУМБу , і з якогось переляку Агріколю, і тут взагалі ніякої логіки. Подумати тільки, Універсал (що фактично = Монобанк) є менш зручним за, прости господи, Ощад, за нещасну пумбу, Агріколь, Альфу, ломбард А-банк, УкрСиб, і є на рівні Райфу? ТАСу безбожно занизили.
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 20:02

Как на второе место "Ощадбанк" попал? (((
sashamaestro1977
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 20:21

Re: Forbes назвав 15 найбільш комфортних банків України

  panzershreck1921 написав:Хвигня якась... По-моему монобанк (универсал) делает тот-же приват по всем статьям (и размер ставок/коммисий, и тем более удобство, да и в рейтинге надежности он вроде на сравнимом уровне), не говоря о полусовковом ощаде.

Приват с Ощадом все-таки лучше и доступнее - есть банкоматы и отделения почти везде. Чего нет у Универсалбанка.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 20:43

  BIGor написав:
  panzershreck1921 написав:Хвигня якась... По-моему монобанк (универсал) делает тот-же приват по всем статьям (и размер ставок/коммисий, и тем более удобство, да и в рейтинге надежности он вроде на сравнимом уровне), не говоря о полусовковом ощаде.

Приват с Ощадом все-таки лучше и доступнее - есть банкоматы и отделения почти везде. Чего нет у Универсалбанка.

зачем вам банкоматы универсала елси во всех банкоматах Украины снятие без комиссии за чужой банкомат
yama
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 23:23

  yama написав:зачем вам банкоматы универсала елси во всех банкоматах Украины снятие без комиссии за чужой банкомат

зачем вообще снимать? чтоб отнести на кассу супермаркета или на почту за коммуналку? :mrgreen:
Tamagoch
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 06:41

  yama написав:зачем вам банкоматы универсала елси во всех банкоматах Украины снятие без комиссии за чужой банкомат

Оно-то может быть и без комиссии (зависит от способа пополнения), но в этих самых всех банкоматах всё ещё довольно жёсткие лимиты на объём снятия с карточки чужого банка. В 1000 грн за транзакцию без ограничения количества транзакций - это ещё гуманный.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 08:06

  Tamagoch написав:
  yama написав:зачем вам банкоматы универсала елси во всех банкоматах Украины снятие без комиссии за чужой банкомат

зачем вообще снимать? чтоб отнести на кассу супермаркета или на почту за коммуналку? :mrgreen:

Зачем вообще тебе деньги? Кому надо снимать - тот снимает.
BIGor
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