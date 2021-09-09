Найкомфортнішим банком для фізосіб із 73 установ, що діють у країні, став ПриватБанк.
Дивися повний текст Forbes назвав 15 найбільш комфортних банків України.
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Додано: Сер 15 вер, 2021 15:36
Forbes назвав 15 найбільш комфортних банків України
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Forbes назвав 15 найбільш комфортних банків України.
Додано: Сер 15 вер, 2021 15:36
Хвигня якась... По-моему монобанк (универсал) делает тот-же приват по всем статьям (и размер ставок/коммисий, и тем более удобство, да и в рейтинге надежности он вроде на сравнимом уровне), не говоря о полусовковом ощаде.
Что касается креди-агриколь и райффайзена - хз как там с удобством, но по размеру депозитных ставок они существенно проигрывают большинству украинских банков.
Додано: Сер 15 вер, 2021 18:07
Рейтинг намальований від балди. По ставкам і комісіям Привату сильно завищили, бо ставки по депозитам низькі, кредити дорогі, комісії на кожному кроці. "Надійність" - знову ж таки підмалювали Привату (чого б йому бути надійнішим за той же Ощад) і взагалі мало логіки, у дочірніх банків іноземних фінгруп часто намалювали надійність нижче за деякі наші кишенькові банки, зокрема намалювали Ахметівському ПУМБу, занизили Альфі і ТАСу (причому Універсалбанку того ж Тігіпка вказали вище), занизили Кредобанку й Прокредиту. По "Зручності" - знову ж підмалювали на користь Привату, Ощаду, ПУМБу , і з якогось переляку Агріколю, і тут взагалі ніякої логіки. Подумати тільки, Універсал (що фактично = Монобанк) є менш зручним за, прости господи, Ощад, за нещасну пумбу, Агріколь, Альфу, ломбард А-банк, УкрСиб, і є на рівні Райфу? ТАСу безбожно занизили.
Додано: Сер 15 вер, 2021 20:21
Re: Forbes назвав 15 найбільш комфортних банків України
Приват с Ощадом все-таки лучше и доступнее - есть банкоматы и отделения почти везде. Чего нет у Универсалбанка.
Додано: Сер 15 вер, 2021 20:43
зачем вам банкоматы универсала елси во всех банкоматах Украины снятие без комиссии за чужой банкомат
Додано: Сер 15 вер, 2021 23:23
Додано: Чет 16 вер, 2021 06:41
Оно-то может быть и без комиссии (зависит от способа пополнения), но в этих самых всех банкоматах всё ещё довольно жёсткие лимиты на объём снятия с карточки чужого банка. В 1000 грн за транзакцию без ограничения количества транзакций - это ещё гуманный.
Додано: Чет 16 вер, 2021 08:06
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