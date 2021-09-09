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Forbes назвав 15 найбільш
комфортних банків України

Forbes назвав 15 найбільш комфортних банків України
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 08:07

  yama написав:
  BIGor написав:
  panzershreck1921 написав:Хвигня якась... По-моему монобанк (универсал) делает тот-же приват по всем статьям (и размер ставок/коммисий, и тем более удобство, да и в рейтинге надежности он вроде на сравнимом уровне), не говоря о полусовковом ощаде.

Приват с Ощадом все-таки лучше и доступнее - есть банкоматы и отделения почти везде. Чего нет у Универсалбанка.

зачем вам банкоматы универсала елси во всех банкоматах Украины снятие без комиссии за чужой банкомат

Так с карты любого другого банка тоже самое.
BIGor
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