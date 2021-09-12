Більшість банків не будуть вимагати з клієнтів оплачувати відкриття рахунку.
Дивися повний текст Гетманцев пояснив, чи можуть банки вимагати плату за спецрахунок під податкову амністію.
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Додано: Сер 15 вер, 2021 20:56
Гетманцев пояснив, чи можуть банки вимагати плату за...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Гетманцев пояснив, чи можуть банки вимагати плату за спецрахунок під податкову амністію.
Додано: Сер 15 вер, 2021 20:56
Короче говоря,нормальная процедура декларации заработает через полгодика...
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