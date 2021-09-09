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Україна може отримати системи ППО «Залізний купол»
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 16 вер, 2021 05:31
Пропонуємо до обговорення:
Україна може отримати нові системи протиповітряної і протиракетної оборони, зокрема систему Iron Dome ( "Залізний купол"), передає УНН з посиланням на прес-службу Офісу президента.
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Додано: Чет 16 вер, 2021 05:32
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