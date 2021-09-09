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Україна може отримати
системи ППО «Залізний купол»

Україна може отримати системи ППО «Залізний купол»
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 05:31

Україна може отримати системи ППО «Залізний купол»

Пропонуємо до обговорення:
Україна може отримати нові системи протиповітряної і протиракетної оборони, зокрема систему Iron Dome ( "Залізний купол"), передає УНН з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Дивися повний текст Україна може отримати системи ППО «Залізний купол».
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 05:32

Сбила 90% ракет, собранных палестинцами из говна и палок
summacut
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 06:49

  summacut написав:Сбила 90% ракет, собранных палестинцами из говна и палок

Русскім духом завоняло.
У Хамаса є ракети з дальністю до 200км.
unicdima
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 07:04

  unicdima написав:У Хамаса є ракети з дальністю до 200км.


Да хоть 1200 км, если это неуправляемая дозвуковая палка с мотором, летящая по предсказуемой траектории. От Палестины до Украины больше 200 км :) а против манерирующих целей оно бесполезно.
summacut
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