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Україна може отримати системи ППО «Залізний купол»
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Додано: Чет 16 вер, 2021 05:31
Пропонуємо до обговорення:
Україна може отримати нові системи протиповітряної і протиракетної оборони, зокрема систему Iron Dome ( "Залізний купол"), передає УНН з посиланням на прес-службу Офісу президента.
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Додано: Чет 16 вер, 2021 05:32
Сбила 90% ракет, собранных палестинцами из говна и палок
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summacut
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Додано: Чет 16 вер, 2021 06:49
summacut написав:
Сбила 90% ракет, собранных палестинцами из говна и палок
Русскім духом завоняло.
У Хамаса є ракети з дальністю до 200км.
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unicdima
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Додано: Чет 16 вер, 2021 07:04
unicdima написав:
У Хамаса є ракети з дальністю до 200км.
Да хоть 1200 км, если это неуправляемая дозвуковая палка с мотором, летящая по предсказуемой траектории. От Палестины до Украины больше 200 км
а против манерирующих целей оно бесполезно.
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summacut
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