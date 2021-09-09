Україна може отримати системи ППО «Залізний купол»
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unicdima написав:И почему арабы до сих пор не уничтожили Израиль? Иксперды блин.
ЖК решает очень специфическую задачу, а именно защиту от полчища неуправляемых неманеврирующих высоко летящих медленных ракет. Которых, кроме как у палестинцев, ни у кого, вероятно, и нет. И уж точно их нет у гипотетического противника. Даже "Искандеры", которые применялись во времена жевания галстуков, и те разгоняются до 2М и маневрируют с перегрузкой в десятки g.