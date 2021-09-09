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Україна може отримати
системи ППО «Залізний купол»

Україна може отримати системи ППО «Залізний купол»
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 16:34

  summacut написав:
  unicdima написав:У Хамаса є ракети з дальністю до 200км.


Да хоть 1200 км, если это неуправляемая дозвуковая палка с мотором, летящая по предсказуемой траектории. От Палестины до Украины больше 200 км :) а против манерирующих целей оно бесполезно.

Хлопчик, іди спочатку почитай ще щось крім русско-фашистської пропаганди, а потім пиши на форумі.
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  swsashadow написав:"Может", но не получит, уже США подтвердили

расходимся )
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 16:50

  unicdima написав:Хлопчик, іди спочатку почитай ще щось крім русско-фашистської пропаганди, а потім пиши на форумі.


ознакомься, патриот https://www.bbc.com/russian/features-57115491
или королева тоже путину продалась?
summacut
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 16:54

Для України в самий раз! Дякуємо Америці за підтримку!
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 16:54

  summacut написав:
  unicdima написав:Хлопчик, іди спочатку почитай ще щось крім русско-фашистської пропаганди, а потім пиши на форумі.


ознакомься, патриот https://www.bbc.com/russian/features-57115491
или королева тоже путину продалась?

Я це читав задовго до того як ти нагуглив.
І якраз ця стаття теж заперечує твою туфту.
unicdima
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 16:59

  unicdima написав:И почему арабы до сих пор не уничтожили Израиль?
Иксперды блин.


ЖК решает очень специфическую задачу, а именно защиту от полчища неуправляемых неманеврирующих высоко летящих медленных ракет. Которых, кроме как у палестинцев, ни у кого, вероятно, и нет. И уж точно их нет у гипотетического противника. Даже "Искандеры", которые применялись во времена жевания галстуков, и те разгоняются до 2М и маневрируют с перегрузкой в десятки g.
summacut
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