Україна може отримати системи ППО «Залізний купол»
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Додано: Чет 16 вер, 2021 16:34
summacut написав: unicdima написав:
У Хамаса є ракети з дальністю до 200км.
Да хоть 1200 км, если это неуправляемая дозвуковая палка с мотором, летящая по предсказуемой траектории. От Палестины до Украины больше 200 км
а против манерирующих целей оно бесполезно.
Хлопчик, іди спочатку почитай ще щось крім русско-фашистської пропаганди, а потім пиши на форумі.
unicdima
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Додано: Чет 16 вер, 2021 16:43
swsashadow написав:
"Может", но не получит, уже США подтвердили
расходимся )
sequence
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Додано: Чет 16 вер, 2021 16:50
unicdima написав:
Хлопчик, іди спочатку почитай ще щось крім русско-фашистської пропаганди, а потім пиши на форумі.
ознакомься, патриот
https://www.bbc.com/russian/features-57115491
или королева тоже путину продалась?
summacut
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Додано: Чет 16 вер, 2021 16:54
Для України в самий раз! Дякуємо Америці за підтримку!
olwico_k
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Додано: Чет 16 вер, 2021 16:54
summacut написав: unicdima написав:
Хлопчик, іди спочатку почитай ще щось крім русско-фашистської пропаганди, а потім пиши на форумі.
ознакомься, патриот
https://www.bbc.com/russian/features-57115491
или королева тоже путину продалась?
Я це читав задовго до того як ти нагуглив.
І якраз ця стаття теж заперечує твою туфту.
unicdima
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Додано: Чет 16 вер, 2021 16:59
unicdima написав:
И почему арабы до сих пор не уничтожили Израиль?
Иксперды блин.
ЖК решает очень специфическую задачу, а именно защиту от полчища неуправляемых неманеврирующих высоко летящих медленных ракет. Которых, кроме как у палестинцев, ни у кого, вероятно, и нет. И уж точно их нет у гипотетического противника. Даже "Искандеры", которые применялись во времена жевания галстуков, и те разгоняются до 2М и маневрируют с перегрузкой в десятки g.
summacut
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Додано: Чет 16 вер, 2021 21:28
unicdima написав: hno3 написав: summacut написав:
Сбила 90% ракет, собранных палестинцами из говна и палок
Помню, как у знакомого ПВОшника спросил, а если по настоящему начнется атака, что будешь делать?
Он ответил: "Домой уйду"
Те кто немного разбираются в ПВО, понимают -
шансов нет
, но для населения нужно "держать строй, сомкнуть щиты" ))
И почему арабы до сих пор не уничтожили Израиль?
Иксперды блин.
а почему наоброт?
там выгодно обеим сторонам
не удивлюсь если окажется что пожертвования собирает одна контора: с арабов для палестины, с США для Израиля
cohan
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