Вітчизняні експерти спрогнозували, як можливе посилення карантину і локдаун можуть вплинути на економіку України.
Дивися повний текст Експерти спрогнозували, як можливий локдаун вплине на зарплати і курс долара.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 16 вер, 2021 07:38
Експерти спрогнозували, як можливий локдаун вплине на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Експерти спрогнозували, як можливий локдаун вплине на зарплати і курс долара.
Додано: Чет 16 вер, 2021 07:39
Вводить локдаун в эпоху доступности вакцин - вдвойне преступно!
Нельзя вводить локдаун больше ни при каких обстоятельствах!
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 14 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|