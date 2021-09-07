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Проєкт Держбюджету-2022. Скільки грошей виділять на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 16 вер, 2021 08:15
Пропонуємо до обговорення:
На фінансування субсидій на житлово-комунальні послуги в проекті держбюджету - 2022 передбачено 34 млрд грн.
Дивися повний текст Проєкт Держбюджету-2022. Скільки грошей виділять на пенсії та субсидії
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Додано: Чет 16 вер, 2021 08:15
Тобто на пенсії йде 330 млрд грн ЄСВ + 200 млрд грн з податків?
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