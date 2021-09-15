Прожитковий мінімум піднімуть з 2022 року
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 16 вер, 2021 09:51
Пропонуємо до обговорення:
З 1 грудня прожитковий мінімум виросте з подальшими змінами у липні та грудні 2022 року.
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Прожитковий мінімум піднімуть з 2022 року
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R2
Робот новин
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Додано: Чет 16 вер, 2021 09:51
Я пожелаю правительству и их потомкам всегда жить на Самый высокий прожиточный минимум
chitatel
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Додано: Чет 16 вер, 2021 10:19
В этот прожиточный минимум не входит коммуналка. На скромную еду, допустим, хватит на человека. Но все остальное? Квартира, одежда, лекарства...
Hella
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Додано: Чет 16 вер, 2021 11:09
Hella написав:
В этот прожиточный минимум не входит коммуналка. На скромную еду, допустим, хватит на человека. Но все остальное?
Квартира, одежда, лекарства...
Заправка (да и покупка) автомобиля, обновление бытовой техники хотя бы раз в два года, поездки в Турцию/Египет два раза в год...
_hunter
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Додано: Чет 16 вер, 2021 12:52
_hunter написав: Hella написав:
В этот прожиточный минимум не входит коммуналка. На скромную еду, допустим, хватит на человека. Но все остальное?
Квартира, одежда, лекарства...
Заправка (да и покупка) автомобиля, обновление бытовой техники хотя бы раз в два года, поездки в Турцию/Египет два раза в год...
Кабінет Міністрів України постановляє: 1. Затвердити набори продуктів харчування, набори непродовольчих товарів та набори послуг для основних соціальних і демографічних груп населення згідно з додатком. ... https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/780-2016-%D0%BF#top
А там:
На год, килограмм
, для трудоспособных:
- Макаронні вироби -
4 - Борошно пшеничне - 9,4 - Крупи: - рисова - 2,5 - пшоняна - 1 - гречана - 2 - вівсяна - 1,1 - інші (ячна, перлова) - 0,5 ... - капуста - 28 - помідори, огірки - 25 ...
Верхній зимовий одяг (куртка на синтепоні) -
1 на 3 года (для мужчин), 1 на 5 лет (для женщин).
yanyura
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