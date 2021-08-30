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Як буде збільшуватися
мінімалка у медпрацівників

Як буде збільшуватися мінімалка у медпрацівників
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 10:26

Як буде збільшуватися мінімалка у медпрацівників

Пропонуємо до обговорення:
33 мільярди гривень в рамках програми медичної гарантії з бюджету України на 2022 рік направлять на підвищення зарплат медичним працівникам.

Дивися повний текст Як буде збільшуватися мінімалка у медпрацівників.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 10:26

Читаю статью и невольно вспоминаю анекдот о средней температуре по больнице. Свалим все в одну кучу и получим прекрасный результат. Сам работаю в районной больнице и реальный уровень зарплаты медперсонала знаю не из статистики.
using40
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