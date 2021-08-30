33 мільярди гривень в рамках програми медичної гарантії з бюджету України на 2022 рік направлять на підвищення зарплат медичним працівникам.
Дивися повний текст Як буде збільшуватися мінімалка у медпрацівників.
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Додано: Чет 16 вер, 2021 10:26
Як буде збільшуватися мінімалка у медпрацівників
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Дивися повний текст Як буде збільшуватися мінімалка у медпрацівників.
Додано: Чет 16 вер, 2021 10:26
Читаю статью и невольно вспоминаю анекдот о средней температуре по больнице. Свалим все в одну кучу и получим прекрасный результат. Сам работаю в районной больнице и реальный уровень зарплаты медперсонала знаю не из статистики.
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