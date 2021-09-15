"Lifecell" презентував тарифний план.
Дивися повний текст Lifecell презентував новий тарифний план.
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Додано: Чет 16 вер, 2021 12:07
Lifecell презентував новий тарифний план
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Дивися повний текст Lifecell презентував новий тарифний план.
Додано: Чет 16 вер, 2021 15:26
Доходи виросли,а про покриття мережі в селах(віддалених) забули?!!!Де ж Ваша обіцяна 900МГц?!
Додано: Чет 16 вер, 2021 15:29
120/28=4,29
ууу, тупорогие
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