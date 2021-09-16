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Lifecell презентував
новий тарифний план

Lifecell презентував новий тарифний план
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 12:07

Lifecell презентував новий тарифний план

Пропонуємо до обговорення:
"Lifecell" презентував тарифний план.

Дивися повний текст Lifecell презентував новий тарифний план.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 15:26

Доходи виросли,а про покриття мережі в селах(віддалених) забули?!!!Де ж Ваша обіцяна 900МГц?!
zorameh955
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 15:29

120 гривен за четыре недели пользования, то есть меньше четырех гривен в день


120/28=4,29
ууу, тупорогие
summacut
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 23:18

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
"Lifecell" презентував тарифний план.

Дивися повний текст Lifecell презентував новий тарифний план.


Цена тарифного плана – 120 гривен за четыре недели пользования?

Подозреваю, что вот про этот: Тарифний план «Вільний Лайф. Регіон»
Там: від 120 грн / 4 тижні и Розрахункова вартість – 4.29 грн/день

Вот только это онли "для перенесенных номеров" в избранных регионах https://www.lifecell.ua/uk/mobilnij-zvy ... -reg-2021/

А для всех остальных там базовая стоимость конская: 240 грн.

Маркетологам лайфселл - биг диз 8)
EKO
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 07:59

Файнанс опять зашкварились, заходишь на сайт лайфселла по ссылке в новости, а там такого тарифа нет.
wild2006
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