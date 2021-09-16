"Lifecell" презентував тарифний план.
Дивися повний текст Lifecell презентував новий тарифний план.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 16 вер, 2021 12:07
Lifecell презентував новий тарифний план
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Lifecell презентував новий тарифний план.
Додано: Чет 16 вер, 2021 15:26
Доходи виросли,а про покриття мережі в селах(віддалених) забули?!!!Де ж Ваша обіцяна 900МГц?!
Додано: Чет 16 вер, 2021 15:29
120/28=4,29
ууу, тупорогие
Додано: Чет 16 вер, 2021 23:18
Цена тарифного плана – 120 гривен за четыре недели пользования?
Подозреваю, что вот про этот: Тарифний план «Вільний Лайф. Регіон»
Там: від 120 грн / 4 тижні и Розрахункова вартість – 4.29 грн/день
Вот только это онли "для перенесенных номеров" в избранных регионах
А для всех остальных там базовая стоимость конская: 240 грн.
Маркетологам лайфселл - биг диз
Додано: П'ят 17 вер, 2021 07:59
Файнанс опять зашкварились, заходишь на сайт лайфселла по ссылке в новости, а там такого тарифа нет.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 13 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|