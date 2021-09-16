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Індекс iPhone: скільки
потрібно працювати в різних...

Індекс iPhone: скільки потрібно працювати в різних...
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 12:27

Індекс iPhone: скільки потрібно працювати в різних...

Пропонуємо до обговорення:
Скільки потрібно працювати в Україні, щоб купити новий iPhone 13.

Дивися повний текст Індекс iPhone: скільки потрібно працювати в різних країнах, щоб купити iPhone 13 (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 12:27

Чому нема України на картинці?
5kopiyok
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 12:32

  5kopiyok написав:Чому нема України на картинці?


видимо растягивает сильно рисунок по ширине
особенно с хотелками наших цитрусовских барыг
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 12:36

Re: Індекс iPhone: скільки потрібно працювати в різних...

На 13-й про с не минимальной памятью хотят порядка 70кгрн.
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 13:20

Продать почку и купить 13-й)))
olic_cdma
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 13:21

Видимо Украина идёт в ТОР-е после Турции..
Не поместилась?
Savage Mind
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 15:05

Re: Індекс iPhone: скільки потрібно працювати в різних...

"За январь – июль 2021 года средняя зарплата в Украине составляла почти 13,5 тысячи гривен." округляем - 500$.
В месяце сколько там рабочих дней, например 22.
iPhone 13 Pro starts at $999.
Выходит 44 дня, да?
Angelo77
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 16:07

Зачем нужен яблоФон? Для дэржавы в тэлэфони? Они б еще индекс бутылки коньяка сделали.
svk_neo
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 09:58

  5kopiyok написав:Чому нема України на картинці?

Под картинкой есть текст, в котором именно по Украине:

Украина. Цены на смартфон в нашей стране предположительно будут начинаться от 28 тыс. грн. Почти тысячу долларов придется выложить за самую маленькую версию смартфона iPhone 13 mini с экраном в 5,4 дюйма.

За стандартный iPhone 13 с дисплеем 6,1 дюйма – от 30 тыс. грн. Флагманы от Apple iPhone 13 Pro (6,1 дюйма) и iPhone 13 Pro Max (6,7 дюйма) – от 40 и 44 тыс. грн соответственно.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 11:09

cohan
как на россии, с минимальной погрешностью.
alex_dvornichenko
 
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